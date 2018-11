Avera Semi : une filiale de GlobalFoundries dédiée aux ASIC

Alors que Samsung devrait présenter son smartphone pliable durant sa conférence SDC (les 7 et 8 novembre), Royole a tenté de lui damer le pion avec son FlexPai. Si le fabricant n'est pas connu dans nos contrées, il propose déjà des produits avec des écrans flexibles.

Le smartphone (qui ressemble davantage à une tablette lorsqu'il est déplié) est animé par un SoC Snapdragon « 8 series » de nouvelle génération (8150 ?) avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage.

Son écran Flexible AMOLED de 7,8" affiche une définition de 1 920 x 1 440 pixels. Le constructeur annonce avoir plié son écran plus de 200 000 fois sans aucun problème. Lorsqu'il est plié, le smartphone peut afficher des notifications sur la tranche (390 x 1 440 pixels). Les parties supérieure et inférieure de l'écran ont alors une définition de 810 x 1 440 pixels et 720 x 1 440 pixels.

Les dimensions du FlexPai sont de 134 x 190,35 x 7,6 mm pour un poids de 320 grammes.

Deux capteurs optiques de 16 et 20 Mpixels sont présents, ainsi qu'un connecteur USB Type-C et un lecteur d'empreintes digitales. Quelques caractéristiques techniques sont listées ici.

Le smartphone exploite Water OS 1.0, une interface maison basée sur Android 9.0 Pie. Il est d'ores et déjà disponible en précommande à partir de 1 388 euros avec 128 Go de stockage (1 539 euros pour 256 Go). Les commandes commenceront à être traitées fin décembre 2018, sans indications sur les délais de livraison.