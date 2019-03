Avengers : Endgame durera plus de trois heures

Twitch vient de lancer sa fonction Squad Stream, qui permet dans les grandes lignes à des diffuseurs de s’associer. Jusqu’à quatre streamers peuvent ainsi être rassemblés au sein du même flux.

Les intérêts décrits par Twitch sont nombreux, de la capacité de découvrir de nouvelles têtes pour le public à la volonté d’un streamer bien établi de prendre sous son aile un nouveau venu.

Au sein de ces diffusions communes, le trafic est partagé équitablement entre les personnes impliquées qui, idéalement, fournissent plusieurs points de vue d’une action effectuée en commun.

Un nouveau widget est disponible dans le Dashboard pour les diffuseurs. Ils pourront créer leur propre équipe puis démarrer une diffusion, envoyer une invitation à rejoindre une diffusion en cours ou être invités eux-mêmes. Des paramètres existent pour modifier le périmètre d’invitation.

Bien que toute l’équipe soit affichée en même temps, un spectateur peut cliquer sur l’une des vidéos pour s’y concentrer, activant la possibilité d’envoyer des messages au diffuseur. Les publicités ne s’afficheront d’ailleurs que dans cette vue.

Cette fonctionnalité est pour l’instant réservée aux Partners, le temps que Twitch prépare les options vidéo nécessaires à un déploiement plus large. Curieux quand on sait que les mêmes Partners sont déjà parmi les plus diffuseurs et auront sans doute moins besoin de Squad Stream.