Avec Solutions, Molotov vise désormais les professionnels

Selon le service de « TV réinventée », il s'agit d'une offre « de services à destination des médias, des opérateurs, des producteurs de contenus et des collectivités, qui capitalise sur l’héritage de Molotov, son savoir-faire et sa connaissance approfondie de l’environnement OTT ».

Sans doute aussi une manière de se diversifier et de renforcer son modèle économique, après ses déboires de l'année dernière. Elle dit avoir pris cette décision du fait de « sollicitations de professionnels, en France comme à l’international ».

Molotov Solutions doit permettre à ses clients de « créer, gérer, héberger et éditorialiser des plateformes à la fois linéaires et non linéaires, gratuites et payantes (abonnements, à l’acte), des chaînes en live et des contenus vidéos à la demande » sur tous écrans.

Le tout s'appuie sur les brevets de l'entreprise et ses certifications déjà acquises auprès de constructeurs divers, tant dans les plateformes (Amazon, Apple, Google) que chez les grands constructeurs de Smart TV (LG, Panasonic ou Samsung).

En 2020, Molotov annonce être toujours en croissance avec « 1,5 million nouveaux utilisateurs (11,5 millions à mi-juin), une croissance de +57% du temps passé sur la plateforme, de nouveaux accords de distribution (180 chaînes/éditeurs aujourd’hui accessibles), le lancement de Molotov pour l'École, … ».

François Le Pichon est nommé Chief Operating Officer (COO) de Molotov Solutions, « fort de 10 années d’expérience en Direction d’agence digitale et précédemment Chief Experience Officer de Molotov ».