Avec son Cortex-A76, ARM affirme pouvoir rivaliser avec le Core i5-7300U d'Intel

C'est en direct du Palladium de Cologne, à l'occasion de la Gamescom, que le constructeur organisera ce soir sa GeForce Gaming Celebration, sous le slogan #BeForTheGame.

Il devrait être question de ses différentes solutions pour joueurs, notamment des Big Format Gaming Display dont il avait été annoncé qu'ils seraient lancés cet été. Mais tout le monde espère surtout du nouveau du côté des cartes graphiques.

Après le lancement des Quadro RTX la semaine dernière, NVIDIA est attendu au tournant. Les principales questions tourneront bien entendu autour des performances, du prix et de la disponibilité réelle de ces produits.

Les premiers exemplaires ne sont d'ailleurs pas attendus avant septembre. Les testeurs n'ayant pas encore les produits en main, il faut s'attendre à une annonce des grandes lignes ce soir, mais à un dévoilement complet dans un second temps. Attention donc en cas de lancement des précommandes.

On devrait néanmoins savoir à quel point elles sont « castrées » face aux modèles professionnels, connaître quelques nouveaux détails de l'architecture, les fréquences et les nouvelles fonctionnalités consacrées aux adeptes de jeux vidéo.

Bien entendu, l'équipe d'INpact Hardware couvrira l'évènement, vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà la suivre sur Twitter.

Les dernières rumeurs annoncent une GeForce RTX 2080 avec un GPU gravé en 12 nm comprenant 2 944 CUDA Cores, une interface mémoire de 256 bits et 8 Go de GDDR6 (14 Gb/s). Les fréquences devraient se situer entre 1,5 et 2 GHz, avec un TDP de 180 watts.

La Ti grimperait à 4 352 CUDA Cores, 11 Go de GDDR6 et une interface mémoire de 352 bits, pour un TDP plus proche des 250 watts. De quoi laisser encore un peu de marge pour un modèle Titan destiné aux stations de travail, puisque la RTX 8000 compte pas moins de 4 608 CUDA Cores, avec 48 Go de mémoire (384 bits).

Bien entendu, dans les deux cas on retrouvera les unités dédiées au ray tracing, mais aussi le connecteur VirtuaLink pour les nouveaux casques de réalité virtuelle (USB Type-C) en complément des classiques DP 1.4 et HDMI 2.0b.

Côté tarif, la fourchette pour le moment annoncée est comprise entre 600 et 800 dollars pour ces deux modèles haut de gamme. Mais cela pourra aller bien au-delà pour des cartes overclockées avec un design spécifique. Les 2070 et 2060 devraient arriver avant la fin de l'année.