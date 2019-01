Avec LOL, Facebook veut reconquérir la jeunesse par les mèmes

Facebook a confirmé travailler sur une application spécialisée dans les mèmes. Au lieu d’un flux classique, l’utilisateur voit une succession de courtes vidéos et de gif. Son nom ? LOL.

On ne sait pas en fait s’il s’agira vraiment d’une application ou d’un service intégré dans l’actuel Facebook. L’éditeur, qui a confirmé le projet à TechCrunch, indique ne pas savoir encore. Le test est par ailleurs très limité, avec une centaine de lycéens ayant signé un accord de non-divulgation.

Selon les informations et captures reçues par TechCrunch, l’interface semble s’inspirer pour l’instant de la section Découvrir de Snapchat, avec des thématiques : Wait For It, Savage, Classics, Gaming, Celebs, School ou encore Stand-Up.

Toujours selon ces mêmes sources, l’ensemble donnerait la sensation que Facebook cherche absolument à reconquérir le cœur des jeunes, sans y mettre réellement les moyens. Plusieurs ont par exemple pointé des mèmes datant de plusieurs semaines et donc probablement déjà vus ailleurs.

Nos confrères notent cependant que Facebook pourrait réussir avec LOL chez les « jeunes » là où il a échoué avec Lasso, IGTV ou Watch. Le monde des mèmes offre plus de possibilités puisqu’aucune plateforme particulière n’est encore devenu une référence pour les trouver, même si Reddit et Twitter sont probablement les plus utilisés.

La question restera de savoir si Facebook veut aller jusqu’à proposer une application dédiée, ou intégrer la fonction dans une existante.