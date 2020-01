Avast : le PDG s’excuse pour la collecte/vente de données et annonce la fin de Jumpshot

Ondrej Vlcek, PDG de la société, s’explique dans un billet de blog : « je me rends compte que les dernières nouvelles concernant Jumpshot ont blessé nombre d'entre vous et ont soulevé, à juste titre, un certain nombre de questions, y compris celle fondamentale de la confiance ».

Il s’excuse et annonce une décision radicale : « Pour ces raisons, j'ai décidé, conjointement avec notre conseil d'administration, de mettre fin à la collecte de données Jumpshot et de mettre fin aux opérations de Jumpshot, avec effet immédiat ».

Il faut dire que les casseroles que traînait Jumpshot devenaient de plus en plus nombreuses. Il y a d’abord eu la suppression des extensions Avast dans les boutiques des navigateurs Opera et Firefox, ainsi que les conclusions alarmantes de l’enquête de Motherboard et PCMag.

Le même Ondrej Vlcek était d’ailleurs monté au créneau pour affirmer qu’il n’y avait pas, selon lui, de scandale. Les informations revendues étaient agrégées et ne permettaient que d’avoir « un aperçu de la manière dont des cohortes d'utilisateurs naviguent sur Internet ». « À aucun moment nous n'avons vendu des informations personnellement identifiables à un tiers », affirmait encore Avast cette semaine.

Problème, il était visiblement possible de parfois remonter à l’utilisateur. Dans tous les cas, Avast prend une décision radicale et il fallait au moins cela vu la situation.