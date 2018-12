Avant Noël, Facebook permet le partage de collections

Lancées il y a près d'un an et demi, les collections regroupent dans un même endroit différentes publications mises de côté et triées pour les retrouver facilement.

Vous pouvez désormais les partager avec des amis sélectionnés par vos soins « pour leur donner une idée des cadeaux », explique le réseau social. Les membres invités ont également la possibilité d'ajouter des éléments à la liste.

Le déploiement a commencé et devrait être terminé la semaine prochaine.