Aux États-Unis, Sony vend directement consoles, accessoires et jeux vidéo

Cette mouture dispose depuis peu en préversion d’une fonction de coach capable de donner des conseils en temps réel. Ils s’affichent dans les coins de l’application une fois que l’utilisateur a activé le mode Répétition et réagit à ce que prononce la personne dans son micro.

Le coach va chercher à détecter les erreurs courantes, notamment dans le rythme de prononciation : trop rapide ou trop lent. Il détectera les hésitations, les « mhhh » et les « heuuu » et certains mots de remplissage, dont les formes adverbiales comme « globalement », « en gros », etc. À la manière de Word depuis un moment, PowerPoint veillera à ce que le langage soit suffisamment inclusif.

Dommage cependant, car la fonction n’est disponible pour le moment qu’en anglais. Microsoft n’a pas annoncé la moindre disponibilité future pour d’autres langues. La fonction est pour l’instant en préversion et sera améliorée au cours des prochains mois.

Toujours dans PowerPoint sur le web, on note l’arrivée de l’écriture manuscrite au stylet. Selon Microsoft, il n’est donc plus nécessaire d’utiliser un pointeur laser puisque même sans savoir la suite Office installée, on pourra pointer les éléments importants et ajouter des informations en temps réel pendant une présentation.

Le stylet peut également être utilisé pour animer des flux et diagrammes, mais uniquement dans les versions Windows et macOS de la suite Office cette fois. On ne sait pas si cette capacité sera ajoutée plus tard dans la version web.

Outre l’arrivée massive de nouveaux objets 3D dans Office, Whiteboard reçoit lui aussi des améliorations, sous forme de nombreux modèles : planification KANBAN, analyses SWOT, planification de projets, apprentissage et autres.

Ces modèles comprennent une disposition préconçue et fournissent la structure de base pour organiser l’information. Ils s’étendent ensuite selon les besoins. Ils sont présents dans la version Windows 10 de l’application et prochainement sur iOS.