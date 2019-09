Aux États-Unis, HBO tente l’aventure du « Recommandé par les humains »

Le premier dispose d'un écran AMOLED Infinity-O de 6,3" (2 280 x 1 080 px), contre 6,8" (3 040 x 1 440 px) pour le second. Le premier est donc assez proche des S10(+), tandis que le second est encore plus grand que le Note9

Ils disposent tous deux d'un SoC en 7 nm avec huit cœurs. 8 Go de mémoire sont présents sur le Note10, tandis que le Note10+ a droit à 12 Go et même une version 5G, mais rien n'est précisé pour la France.

Les capacités en photo sont évidemment mises en avant. Le Note10+ dispose d'un capteur de profondeur de champ, contrairement au Note10. Jusqu'à 1 To de stockage peut être ajouté sur le Note10+ via son lecteur de cartes microSD. La batterie du Note10 affiche 3 500 mAh, contre 4 300 mAh pour celle du Note10+. L'ensemble des caractéristiques techniques sont disponibles par ici.

Le Galaxy Note10 est en vente à partir de 959 euros sur le site de Samsung avec 256 Go de stockage et 8 Go de mémoire, contre 1 109 euros pour le Galaxy Note10+ (256 Go et 12 Go). Ajoutez 100 euros pour la version 512 Go.