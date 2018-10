Aux États-Unis, on peut contourner les DRM pour réparer des produits

Les pilotes 416.64, mis en ligne il y a quelques jours, s'adressent aux adeptes de Far Cry 5, Monster Hunter World, Shadow of the Tomb Raider ou The Witcher 3 Wild Hunt.

Ils se débarrassent de soucis de scintillement de l'image (flickering) constatés dans certains cas, ou d'améliorer la stabilité. La partie audio avait aussi tendance à passer du multi-canal à un son stéréo lorsque la lecture était mise en pause.

Il s'agit d'un hotfix, visant une correction rapide avant une mise en ligne via des pilotes plus classique d'ici peu. Il a été publié pour Windows 7, 8.1 et 10. NVIDIA précise que dans le cas de Windows 8.1, les cartes Turing (RTX 2070 et 2080 (Ti) ne sont pas supportées.