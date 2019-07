Aujourd'hui, suivez en direct une éclipse du Soleil à partir de 18h55

9to5google est parvenu à activer la fonction Fast Share présente dans l’actuelle bêta d’Android Q. elle permet le partage de données entre deux appareils proches, à la manière de ce que propose Apple avec AirDrop.

La fonction se présente sous forme d’un losange bleu. L’utilisateur doit simplement choisir un nom pour son appareil puis approcher ce dernier d’un autre appareil compatible. Celui-ci recevra la demande, qui pourra bien sûr être acceptée ou déclinée.

On peut partager à peu près tout et n’importe quoi : photo, vidéo, adresse web, morceau de texte, contact, etc. Google fournit des exemples et indique notamment que la fonction peut être utilisée pour partager des informations avec des Chromebook, d’autres appareils Android, des montres connectées et… des iPhone.

Nos confrères ne disent pas comment ils ont activé la fonction, mais notent qu’elle fonctionne. Selon eux, elle pourrait même apparaitre sur d’anciennes versions d’Android puisqu’elle est intégrée aux services Play et ne semble pas liée spécifiquement à Android Q.