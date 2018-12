Augmentation de capital chez Showroomprivé

Actuellement, les disques durs de 3,5 pouces montent jusqu'à 14 To. Pour dépasser cette limite et atteindre 20 To en 2020, Seagate et Western Digital développent respectivement les technologies HAMR et MAMR (lire nos explications).

Le fabricant annonce avoir franchi une nouvelle étape puisqu'il dispose d'unités fonctionnelles d'une capacité de 16 To, soit la plus grande capacité actuelle pour un disque dur de 3,5 pouces.

Elles sont utilisées dans des tests internes pour vérifier les performances et procéder aux dernières optimisations. Pour rappel, les disques HAMR (et MAMR) pourront être utilisés comme un disque dur traditionnel. Pour le moment, aucune information sur la disponibilité ou les tarifs.