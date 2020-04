Au tour du Festival de Cannes d'être annulé

Comme pour VivaTech, les organisateurs avaient tenté de miser sur un report avant de se rendre à l'évidence : ce ne sera pas possible dans les prochains mois.

Dans un communiqué, ils indiquent qu'il « apparaît désormais difficile de penser que le Festival de Cannes puisse être organisé cette année sous sa forme initiale ». Une façon alambiquée d'expliquer que l'évènement ne se tiendra pas.

Car selon les « nombreuses consultations dans le milieu professionnel en France et à l’étranger » effectuées par l'équipe, le Festival doit continuer « d’accompagner l’année cinéma en faisant exister les films de Cannes 2020 d’une manière ou d’une autre ».

Ainsi, les organisateurs préparent déjà « l'après » quand « il faudra redire et démontrer l’importance et la place que le cinéma, ses œuvres, ses artistes, ses professionnels et ses salles et leurs publics occupent dans nos vies ».

Rien n'a été annoncé sur « les formes que pourrait prendre ce Cannes 2020 », ce qui devrait être le cas d'ici quelques semaines ou mois, une fois la crise sanitaire passée.