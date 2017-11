Au tour de PayPal de s'associer à Cofidis pour le paiement en 4x

C'est via son compte Twitter que la filiale du groupe Virgin annonce la nouvelle. Le décollage est prévu pour janvier 2019, soit dans un à peine plus d'un an.

La mission s'effectuera avec le lanceur LauncherOne. Pour rappel, ce dernier est placé sous l'aile d'un Boeing 747-400 spécialement aménagé par Virgin Orbit et baptisé Cosmic Girl.

La société annonce ainsi pouvoir envoyer 300 kg de charge utile à 500 km d'altitude, tout en réduisant les coûts.