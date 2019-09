Au tour de Free de réintégrer les chaînes BFM/RMC

Ce projet avait été annoncé en novembre dernier. Pour rappel, d'autres géants comme Amazon et Google se penchent aussi sur le sujet, sans oublier NVIDIA et les Français de Shadow.

L'éditeur de jeux vidéo semble prêt à aller de l'avant puisqu'il annonce l'arrivée « d'essais externes exclusifs permettant aux joueurs de tester des jeux diffusés depuis le cloud d'EA », qui s'appuie sur AWS (Amazon Web Services).

Le but est de vérifier les performances en situation réelle et dans diverses conditions de réseau, notamment avec une bande passant disponible fluctuante. Quatre jeux seront proposés durant cette phase : FIFA 19, Titanfall 2, Need for Speed ​​Rivals et Unravel.

Du crossplay sera également disponible pour jouer en réseau avec d'autres personnes sur des équipements différents. Atlas sera disponible sur une large variété de terminaux (TV connectée, smartphones, ordinateurs, boîtier multimédia, etc.). Enfin, pour EA la question n'est pas de savoir si le cloud gaming arrivera, mais quand.