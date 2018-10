Au Sénat, une proposition de loi contre le « cybersquat » et le « typosquat »

L'éditeur français a levé le voile hier soir sur ses résultats du premier semestre et apparaît confiant pour le reste de l'année. Son chiffre d'affaires semestriel atteint 767 millions d'euros, soit environ 60 % de mieux que l'an passé. Le résultat opérationnel passe quant à lui d'une perte de 34,4 millions d'euros à un bénéfice de 94,3 millions d'euros.

Ubisoft confirme également ses objectifs pour le reste de l'année, avec des revenus attendus au dessus de la barre des 2 milliards d'euros. Pour le prochain trimestre, Ubisoft mise sur son fonds de catalogue et la bonne lancée d'Assassin's Creed Odyssey pour réaliser 580 millions d'euros de ventes.

À noter, sur les six premiers mois de l'exercice 2018-2019, la PlayStation 4 reste de loin la plateforme la plus active pour Ubisoft, puisqu'elle compte pour 41 % de son chiffre d'affaires. Le podium est complété par la Xbox One (22 %) et le PC (21 %). Le mobile pèse quant à lui encore deux fois plus lourd (8 %) que la Nintendo Switch (4 %) dans les résultats. Les consoles d'ancienne génération (PS3, Wii, Wii U, Xbox 360) pointent quand à elles à zéro.