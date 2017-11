Fork de Bitcoin : au revoir Segwit2x, petit ange parti trop tôt

Alors que Raja Koduri vient d'annoncer qu'il quittait AMD pour Intel, la société publie un pilote graphique qui active le support du HDR sur certaines de ses puces.

Ce support est disponible sous Windows avec Netflix et YouTube pour les processeurs de 7ème et 8ème génération avec une partie graphique HD 620 ou supérieure. Tous les détails sont donnés par ici.

Intel précise que ces pilotes sont WDDM 2.3, supportent Windows Mixed Reality, le Wide Color Gamut, l'accélération et le traitement vidéo via DirectX 12, etc. Des fonctionnalités apportées par Windows 10 Fall Creators Update.