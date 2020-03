Attestation de déplacement et justificatif professionnel : méfiez-vous des formulaires et des fichiers proposés par des tiers

Depuis hier, et face aux soucis rencontrés par le site du ministère de l'intérieur, nombreux sont ceux ayant décidé d'héberger ces documents, ou des formulaires en ligne. Il faut être méfiant vis-à-vis de telles initiatives.

Concernant les formulaires en ligne, rien ne garantit en effet que ces informations personnelles et précises sur votre lieu de vie, de travail, vos trajets, etc. ne seront pas détournées par ceux proposant le service. Pour ce qui est des fichiers, il faut éviter tous ceux modifiés et vérifier les prétendues copies des originaux.

En effet, les documents, notamment PDF, sont souvent utilisés pour propager du code malveillant. N'utilisez donc que les fichiers fournis par le ministère, ou issus de sources de confiance. Et même dans ces cas-là, pensez à en vérifier la conformité à l'original. Dans ce but, nous avons diffusé hier les empreintes numériques de ces deux fichiers.

Contactée hier par Next INpact, l’ANSSI appelle « à la vigilance à titre individuel, de nombreux escrocs profitant sur sujet pour adapter leurs thématiques et leurs visuels ». Le GIP « a publié une alerte détaillée permettant de se prémunir au mieux de telles tentatives, à titre professionnel », mais également personnel.