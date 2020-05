Attestation de déplacement : le gouvernement met à jour ses formulaires et le générateur

Avec la fin du confinement, il n'est plus nécessaire de disposer d'un tel document lors de vos sorties (mais plutôt d'un justificatif de domicile), à quelques exceptions près.

Notamment pour ceux dans un autre département et à plus de 100 km du lieu de résidence qui sont réservés à des cas précis, ou pour des raisons professionnelles dans les secteurs du transport routier de marchandises et de personnes

Le site du Ministère de l'intérieur référence ainsi les nouveaux fichiers de ces attestations. Le générateur en ligne est également à jour, tout comme son code source.

Vous pouvez toujours y accéder via le domaine simplifié que nous avions mis en place : Lattestation.fr. Un autre existe, spécifique aux transports en Île de france aux heures de pointe cette fois.