Atom 1.33 apporte le support natif de Rust

La nouvelle version du navigateur ne risque pas de bousculer les habitudes tant les nouveautés apportées paraitront pour certaines anecdotiques.

Opera 57 renforce ainsi son Accès rapide (Speed dial) en améliorant les recommandations d’actualités, qui restent basées sur une liste de thématiques choisies par l’utilisateur.

Plusieurs langues peuvent être choisies et les articles sont munis de boutons « J’aime » et « J’aime pas » qui permettront, comme on s’en doute, d’affiner les résultats renvoyés par les algorithmes d’Opera pour chaque utilisateur. Une personnalisation classique.

Plus curieux, la même page Accès rapide propose maintenant des recommandations de contenus Netflix. Elles sont cette fois adaptées au pays de l’utilisateur, sans possibilité de changer.

On ne peut les voir que si les actualités sont affichées, puisqu’elles apparaissent après les deux premières lignes d’articles. On peut voir que le système est propulsé par « The Move Database », mais on ne sait pas sur quels critères.

À vrai dire pour l’instant on a du mal à voir l’intérêt, puisque Netflix a son propre système de recommandation, basé sur les habitudes de l’utilisateur.

Il est possible qu’il s’agisse surtout d’un avantage pour Opera, payé pour cette mise en avant du contenu. Après tout, il apparaît pour tout le monde, que les utilisateurs soient abonnés ou pas. Dans le second cas, il s’agit tout simplement de publicité.

On note quand même quelques améliorations supplémentaires, comme une révision des pages de configuration, désormais plus compactes. L’ouverture des pages doit provoquer moins de « flash » clignotants et les onglets épinglés peuvent enfin être supprimés (d’un clic molette par exemple) savoir à être désépinglés d’abord.

En bref, une version qui témoigne d’un fort ralentissement des nouveautés en ce moment dans Opera. Après une série d’évolutions majeures et de décisions radicales (blocage intégré des publicités, améliorations sur l’autonomie, détection et blocage des mineurs de cryptomonnaie…), l’actualité est tranquille depuis déjà plusieurs versions.