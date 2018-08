ASUS lance son Novago 128 Go sous Windows 10 ARM en France, à 699 euros

Dévoilé lors du CES et du Computex cette année, le nouveau modèle de la marque Lancool (qui appartient à Lian Li) est enfin annoncé officiellement : le One. Il dispose d'une façade en aluminium et d'une paroi en verre trempé sur le côté.

Ses mensurations sont de 220 x 470 x 450 mm pour 8,25 kg sur la balance. Il prend en charge les cartes mères allant du mini-ITX à l'E-ATX et intègre par défaut deux ventilateurs de 120 mm.

Deux versions sont disponibles : le Lancool One avec deux USB 2.0 et deux bandeaux RGB en façade, ainsi que la version Digital avec un port USB 3.1 Type-C et des LED RGB adressables en prime. Tous les détails sont disponibles par ici.

Les deux boîtiers Lancool One devraient être commercialisés à la fin du mois, pour respectivement 89,99 et 99,99 dollars.