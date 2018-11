ASUS incite ses clients à miner de la crypto monnaie, sans mesure

L’environnement de développement gagne plusieurs fonctionnalités, à commencer par des améliorations sur IntelliSense. Plus en phase avec la version Windows, la fonction signale désormais via une icône d’ampoule le type d’intervention qu’elle signale sur le code en cours : suggestion, erreur, refactorisation, etc.

Cette version 7.7 ajoute également le support de .NET Core 2.2 (actuellement en préversion), prend en charge les Azure Functions 2.0, améliore les performances de compilation des projets Xamarin.Android, peut (enfin !) vérifier la licence utilisateur quand un serveur proxy est présent, et peut publier le code ASP.NET vers un dossier (et non plus seulement vers Azure).

Ceux ayant déjà l’environnement installé trouveront la nouvelle version dans le menu Aide, puis Mise à jour. Les autres pourront télécharger la dernière mouture depuis le site officiel.