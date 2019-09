ASUS dévoile les caractéristiques de son RoG Phone II

Un peu plus d'un an après le premier Rog Phone, Asus revient avec une seconde version plus performante et plus grande. L'écran passe de 6" à 6,59" avec une dalle AMOLED HDR sur 10 bits et taux de rafraîchissement de 120 Hz (toujours à 1 ms). Le constructeur rattrape ainsi son retard sur le Razer Phone, lui aussi à 120 Hz.

Il est animé par un SoC Snapdragon 855+, une version overclockée du 855 présente dans le Rog Phone premier du nom. Qualcomm annonce 15 % de mieux sur la partie graphique et 4,2 % sur le CPU.

Signalons aussi une batterie de 6 000 mAh, soit 50 % de plus que celle de son prédécesseur. Le design du système de refroidissement a été revu : il s'agit désormais du GameCool II. Le Rog Phone peut aussi profiter de toute une panoplie d'accessoires adaptés, dont l'AeroActive Cooler II (refroidissement actif), AirTrigger II, TwinView Dock II, etc.

Il devrait être disponible dès le 4 septembre en France, mais il reste encore à connaître son tarif.