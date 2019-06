Assassin's Creed Odyssey : le Story Creator Mode est disponible, le Discovery Tour en septembre

On savait déjà que Denis Villeneuve (Prisoners, Sicario, Premier Contact, Blade Runner 2049…) travaillait sur une nouvelle adaptation du roman Dune de Frank Herbert. La distribution est à l’avenant : Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Charlotte Rampling, Jason Momoa, Josh Brolin et Javier Bardem. Prévu pour l’année prochaine, il reprendra les mêmes éléments que le film de David Lynch, 25 ans plus tôt.

Et voilà que WarnerMedia prépare également une adaptation de l’univers, mais sous un angle différent. Une nouvelle série, baptisée Dune : The Sisterhood, dépeindra le contexte par les yeux de l’une des factions les plus emblématiques du cycle : le Bene Gesserit.

Dans les romans d’Herbert, cette sororité travaille sur son programme génétique depuis des millénaires, dans l’idée de produire un mâle qui possèderait l’intégralité de leurs pouvoirs. Ce qui se produit dans le premier roman, adapté par Lynch, avec Paul Atréides.

On ne sait pas encore sur quelle période portera The Sisterhood. Les romans d’Herbert évoquent tous des périodes postérieures aux évènements de Dune. Mais son fils (Brian Herbert) a écrit, en collaboration avec Kevin Anderson, une série de préquels.

Point notable, Denis Villeneuve réalisera également l’épisode pilote, avant de passer la main à d’autres. La série et le film étant prévus pour l'année prochaine, il y a fort à parier que The Sisterhood plongera ses racines dans les préquels.

Les fans de Dune se réjouiront sans doute, tout en regrettant que la suite du cycle ne bénéficie toujours pas d’adaptations. Elles seraient, certes, nettement plus complexes à réaliser.