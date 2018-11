ASRock Rack dévoile ses cartes mères pour Xeon E-1200 et son barebone 1U2LW-C242

Au début du mois, Intel officialisait ses nouveaux Xeon E-2100 basés sur l'architecture Coffee Lake. Il en profitait pour mettre sur le marché les chipsets de la série C240, seul le C246 étant publiquement annoncé.

Ses partenaires lui ont bien entendu embrayé le pas, comme ASRock Rack qui a annoncé quatre cartes mères (LGA 1151) compatibles avec ces processeurs, dont trois exploitent un chipset d'entrée de gamme : le C242.

Ces E3C242D4U, E3C242D4M-4L, E3C242D4U2-2T et E3C246D4U sont toutes au format Micro ATX. Elles se distinguent notamment par leur nombre de ports réseau, qui peut aller de deux à quatre Gigabit ou deux 10GBASE-T.

Elles peuvent également intégrer plus ou moins de ports S-ATA, de ports PCIe et autres emplacements M.2. Leurs tarifs et disponibilités en France n'ont pas été évoqués pour le moment.

Un barebone au format 1U a également été dévoilé : le 1U2LW-C242. Il intègre une alimentation de 265 ou 315 watts, une équerre PCIe x16 pour une carte fille (ou une carte graphique) et exploite une carte mère au format Mini ITX.

Celle-ci n'est pas proposée séparément, mais en y regardant de plus près, on constate qu'ASRock Rack propose d'autres modèles dans sa gamme compatible avec les Xeon E-1200, dont des modèles Mini ITX tels que la E3C246D2I.

Depuis son annonce, le constructeur a en effet officialisé d'autres nouvelles références, qui sont principalement des déclinaisons des modèles évoqués en début de mois, dont des modèles pour stations de travail (WSI).