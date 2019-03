Article 13 : les craintes du commissaire fédéral allemand aux données personnelles

Lyft a rendu publics les détails de son introduction en bourse. Le spécialiste des VTC semble ainsi en bonne position pour damer le pion à son concurrent Uber qui prépare toujours son grand saut.

Dans l'épais document remis à la SEC, on apprend que l'entreprise a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 2,16 milliards de dollars, soit le double de celui enregistré un an plus tôt.

Cela ne suffit toutefois pas à faire de Lyft une entreprise rentable, puisqu'elle a enregistré des pertes de 911 millions de dollars l'an dernier, et d'environ 690 millions de dollars en 2017 et 2016. Les pertes accumulées par l'entreprise depuis sa création s'élèvent à 2,95 milliards de dollars. L'EBITDA est lui aussi en berne avec un déficit de 943 millions de dollars sur 2018.

Au chapitre des bonnes nouvelles, on notera quand même que la clientèle de l'entreprise croît régulièrement, passant de 6,6 millions de clients fin 2016 à 18,6 millions fin 2018. Mieux, le revenu moyen par passager est passé de 18,53 dollars fin 2016 à 36,04 dollars aujourd'hui.

Quelques points restent toutefois à préciser dans la documentation publiée, notamment la somme que Lyft souhaite lever lors de son introduction en bourse, ainsi que la valorisation visée. Des détails qui ne seront fixés qu'au tout dernier moment.

En attendant, Rakuten, qui possède 13,1 % du capital de Lyft, a vu le cours de son action progresser de plus de 6,3 % à la bourse de Tokyo à la publication de ce document.