Arm présente son architecture Cortex-A76AE pensée pour les voitures autonomes

Ce modèle d'entrée de gamme vient remplacer le vieillissant DS115j, en changeant principalement son SoC. Désormais, c'est un Marvell Armada 3700 88F3720 qui est aux commandes, avec deux cœurs à 800 MHz (64 bits), mais toujours avec 256 Mo de DDR3L seulement.

Alors que le DS115j était limité à 64 Mo/s en écriture à cause de son Marvell Armada 370 88F6707 (un cœur, 800 MHz et 32 bits), le DS119j tourne autour des 110 Mo/s en lecture et en écriture.

Pour le reste, pas de changement : un port Ethernet Gigabit et deux USB 2.0 un châssis blanc. Il sera livré avec la dernière version du DSM (6.2) et permettra de profiter des mises à jour bien plus longtemps.

LDLC le propose en précommande, pour 103,20 euros, avec une disponibilité pour le 5 octobre. Il devrait donc rapidement remplacer le DS115j que l'on trouve à un peu moins de 90 euros.