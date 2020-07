Arlo présente sa caméra Ultra 2 avec du Wi-Fi amélioré

Un an et demi après avoir lancé sa caméra Ultra, le fabricant récidive avec une seconde version. Il s’agit d’une évolution en douceur avec trois améliorations : une meilleure couverture Wi-Fi, la possibilité de passer en 2,4 ou 5 GHz et une offre d’essai pour Arlo Smart en 4K. Une vidéo de présentation a été mise en ligne.

Elle n’est pour le moment pas disponible sur la boutique en ligne d’Arlo, nous n’avons donc pas le tarif. Au vu des changements, l’Ultra 2 devrait certainement se positionner au niveau de l’actuelle Ultra.