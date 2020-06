Arlo Essential Spotlight : une caméra 1080p Wi-Fi (sans SmartHub) à 130 dollars

Les caméras Arlo Pro et Ultra nécessitent une « base » pour se connecter, mais ce n’est pas le cas de la nouvelle Essential Spotlight. Elle peut directement utiliser le Wi-Fi, mais aussi passer par un SmartHub VMB4000, VMB4540, VMB4500 ou VMB5000 si vous en avez un.

Pour le reste, elle dispose d’une ampoule permettant de mettre en lumière une zone (via de la détection de mouvement ou manuellement), de l’audio bidirectionnel et une sirène intégrée. Elle affiche une définition 1080p et résiste à la pluie.

Trois mois d’abonnement à Arlo Smart sont offerts (historique de vidéos, détection d’objets, etc.), ensuite il faudra passer à la caisse à partir de 2,99 dollars par mois. La caméra Arlo Essential Spotlight est en précommande pour 130 dollars, avec une livraison estimée au 13 juillet.