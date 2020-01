Ariane 6 : Commission européenne et Groupe BEI investissent 200 millions d’euros… « sous conditions »

But de l’opération : « soutenir des innovations radicales dans ce secteur », expliquent en cœur la Commission et la Banque européenne d'investissement. Les 200 millions d’euros sont divisés en deux parties égales :

« Prêt conditionnel de 100 millions d'euros pour le nouveau programme de lanceurs Ariane 6, un programme de l'Agence spatiale européenne pour lequel ArianeGroup est le maître d'œuvre industriel et l'autorité de conception.

Premier programme de capital-risque au titre du dispositif InnovFin, d'un montant de 100 millions d'euros, destiné à soutenir l'innovation et la croissance des petites et moyennes entreprises européennes du secteur des technologies spatiales ».

La condition du premier prêt de 100 millions est liée à « la réussite commerciale du lanceur Ariane 6, lorsque celui-ci sera opérationnel ». Pour rappel, le premier lancement est prévu pour 2020 (plutôt fin d’année).

André-Hubert Roussel, président exécutif d'ArianeGroup, explique que « ce prêt de 100 millions d'euros financera en partie les investissements d'ArianeGroup dans le développement d'Ariane 6, c'est-à-dire des installations industrielles plus compétitives et respectueuses de l'environnement en Allemagne et en France, notamment en Guyane ».