Ariane 5 et deux missions de l'ESA débarquent dans le jeu Kerbal Space Program

La mise à jour Shared Horizons sera disponible le 1er juillet, avec des nouveautés développées en partenariat avec l’Agence spatiale européenne (ESA) :

« Private Division, l'éditeur du jeu, et Squad, le développeur, ont en effet établi un partenariat avec l'ESA afin que les joueurs puissent découvrir et expérimenter deux des principales activités de l'ESA : construire et lancer des fusées, et explorer le ciel qui nous entoure.

Avec la version Shared Horizons, les joueurs pourront utiliser tous les étages, propulseurs et systèmes du célèbre lanceur européen Ariane 5, et ainsi choisir entre construire une réplique parfaite, recombiner les étages comme bon leur semble ou construire une fusée hybride imaginaire en combinant des pièces venant de différents types de fusées ».

Deux missions emblématiques de l’ESA seront également disponibles : BepiColombo, un satellite destiné à l'exploration de Mercure, et le chasseur de comète Rosetta.