Après Microsoft, Volkswagen signerait un partenariat avec Amazon sur le cloud

Carlos Tavares, président du directoire de PSA a annoncé que le fabricant automobile « abandonnait purement et simplement les développements relatifs au véhicule autonome au-delà du niveau 3, pour les véhicules particuliers », comme le rapporte Les Echos.

Pour rappel, la voiture propose jusqu'au niveau 3 certaines fonctions d'automatisation (se garer, rouler dans les bouchons, etc.), mais le conducteur doit être prêt à reprendre le volant à tout moment. À partir du niveau 4, le véhicule devient autonome dans certaines conditions.

Le patron s'explique : « Compte tenu du coût additionnel de la technologie, le coût de la voiture devient tel que celui qui peut se la payer n'est de toutes façons pas derrière le volant, mais plutôt sur la banquette arrière... ».

Nos confrères ont interrogé un spécialiste de la voiture autonome : « Il y a eu une espèce d'euphorie, tout le monde affichait des engagements pour répondre aux attentes des marchés financiers, tout en sachant bien que ce serait difficile [...] Aujourd'hui, la plupart jugent même difficile d'atteindre le niveau 3 ».

Hier, le groupe PSA a mis en ligne son « Document de Référence 2018 ». On y apprend qu'en 2018, « PSA a déployé sa deuxième vague d’ADAS, intégrant les premières fonctions de niveau 2 ».

Dans le même temps, les « prototypes du Groupe PSA équipés de fonctions autonomes de niveau 3 et 4 continuent d’être testés sur route ouverte en Europe : plus de 170 000 km y ont été parcourus ».

Enfin, « En juin 2018, le Groupe PSA et NuTonomy ont également fait rouler une Peugeot 3008 autonome à Singapour, dans un environnement urbain, sur route ouverte au milieu du trafic quotidien ».

Dans un graphique, PSA prévoit des voitures de niveau 3 en 2024 (avec eyes off, hands off), ainsi qu'une « flotte de véhicules autonomes partagés sur sites privés ou zones localisées », avec un niveau 4 ou 5 cette fois-ci. Ce qui va dans le sens de la déclaration de Carlos Tavares : « Dans le cas des navettes, le coût sera partagé et l'usage pourra être limité à des espaces restreints ».