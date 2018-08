Après le rachat de BitTorent Inc par TRON, son créateur part

Bram Cohen déclare n'avoir aucun lien avec la crypto-monnaie TRON et son fondateur Justin Su, qui a repris BitTorrent Inc pour 140 millions de dollars à la mi-juin.

Il se concentre désormais sur Chia, une crypto-monnaie « verte », fondée sur des preuves d'espace et de temps, et non de travail (voir notre analyse).

Le créateur de BitTorrent se montre critique face à la spéculation qui entoure ces nouvelles devises, notamment Bitcoin.