Après la publication de ses résultats, Altice USA dévisse en bourse et perd 20 %

Dans une publication scientifique parue dans BioScience, ils expliquent avoir « l'obligation morale d'avertir clairement l'humanité de toute menace catastrophique et de la présenter "telle qu'elle est" ».

Ils affirment donc « clairement et sans équivoque que la planète Terre est confrontée à une urgence climatique ». Les scientifiques rappellent que 50 pays s'étaient réunis il y a déjà 40 ans (à Genève en 1979) et avaient déjà identifié des « tendances alarmantes en matière de changement climatique ». Depuis, les rapports et conférences se sont multipliés, avec toujours la même conclusion : il est urgent d'agir.

Les 11 258 signataires vont au-delà d'un état des lieux et proposent « six étapes critiques et interdépendantes (sans ordre particulier) que les gouvernements, les entreprises et le reste de l’humanité peuvent prendre pour atténuer les pires effets du changement climatique ».

Pour rappel, fin 2017, 15 364 scientifiques de 184 pays envoyaient un avertissement à l'Humanité, là encore via BioScience.