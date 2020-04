Après Dark Horse Comics, Netflix signe avec Boom! Studio

Boom! Studio propose plusieurs bandes dessinées, notamment Lumberjanes, Something is Killing the Children, Once & Future et Mouse Guard.

Ross Richie, fondateur et président général de Boom!, et Stephen Christy (président du développement) seront les producteurs exécutifs de l’ensemble des contenus développés dans le cadre de cet accord.

Aucun détail supplémentaire n’a été donné pour le moment.

Pour rappel, Netflix a déjà signé un accord en mai dernier avec un autre éditeur : Dark Horse Comics (Sin City, Hellboy, etc.).