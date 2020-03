Après Chrome, Microsoft met en pause les mises à jour de Edge

Concrètement, la version 81 du navigateur ne sera pas publiée sur le canal stable pour le moment et aucun calendrier n’est précisé.

La société explique que cette décision a été prise suite à la mise en pause annoncée par Chromium et pour « minimiser l'impact sur les développeurs web et les organisations également touchés ».

« Nous continuerons de fournir des mises à jour de sécurité et de stabilité pour Edge 80. Les canaux Canary, Dev et Beta continueront d'être mis à jour comme d’habitude », précise Microsoft.

D’autres navigateurs basés sur Chromium pourraient suivre le mouvement (plus ou moins contraint), on pense notamment à Brave, Opera et Vivaldi.