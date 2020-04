Après Apple, Huawei va lui aussi lancer sa propre carte bancaire

Un an après la marque à la Pomme, c’est au tour du fabricant chinois de se lancer, comme le rapporte Engadget. Elle devrait reprendre certaines de ses fonctionnalités, notamment le fait de mélanger carte physique et numérique intégrée dans le smartphone (via une enclave sécurisée).

Pour pousser ses clients à sauter le pas, Huawei ne facturerait pas de frais la première année (ni la seconde si vous déposez un certain montant) et proposerait évidemment des services dédiés, notamment via l’accès à des salons dans les gares et aéroports en fonction de vos dépenses.

Il faudra attendre le lancement officiel pour en apprendre davantage, mais aucune date n’est précisée pour le moment.