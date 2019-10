Après 780 jours dans l'espace, la navette spatiale X-37B de l'Air Force revient sur Terre

« Google s’est moqué de nous, des Européens ! ». Sur LCP et Public Sénat, Mounir Mahjoubi estime que la stratégie de Google pour éviter le paiement des droits voisins des agences et éditeurs de presse est « une énorme arnaque ».

Pour l’ancien secrétaire d’État au numérique, s’il s’agit d’une « insulte économique majeure à tous les acteurs, un bras d’honneur (…) malheureusement c’est un contournement du droit ».

Un « contournement » un peu particulier puisque légal : « honnêtement je crois que Google respecte le droit » ajoute-t-il dans un épais brouillard.

Solution ? En attendant les conclusions de l’Autorité de la concurrence, il plaide pour une modification de la loi.

Un vœu ambitieux puisqu’il faudrait colmater la directive sur le droit d’auteur, et donc relancer une longue et complexe réforme. Surtout, on voit mal comment contraindre impérativement les sites à négocier, reprendre des extraits de presse tout en payant les éditeurs.