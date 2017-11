Apprentissage profond : une version 1.4 pour TensorFlow

C'est fait ! Tous les utilisateurs de Twitter vont désormais avoir droit à 280 caractères et publier des messages un peu plus longs (excepté certaines langues où cela n'est pas nécessaire).

Cette fonctionnalité était en test depuis quelques semaines, et la société indique que l'objectif a été rempli (on l'imaginait mal dire l'inverse) : la plupart des tweets sont restés composés de 140 caractères ou moins, mais la possibilité d'aller plus loin a incité les utilisateurs concernés à tweeter plus. Ils auraient également eu plus de réactions et d'engagement.

Twitter ajoute que jusqu'à maintenant, 9 % des tweets atteignaient la limite de 140 caractères, désormais, ils ne sont plus que 1 % à arriver à celle de 280 caractères. 5 % des tweets seraient composés de plus de 140 caractères et seulement 2 % de plus de 190 caractères.

Des chiffres qui pourraient progressivement grimper. Le souci étant que des tweets plus longs impliquent moins de tweets sur un même écran, et une plus grande complexité à les balayer en un coup d'œil.

Désormais, vous devriez avoir accès à la nouvelle limite, qui se distingue par la présence d'un cercle plutôt qu'un décompte des caractères dans l'interface de Twitter. Les clients tiers et autres services devraient déjà être adaptés ou vont sans doute le faire rapidement.