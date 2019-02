Applications dupliquées sur l'App Store : Apple commence à faire le ménage

La compagnie américaine spécialisée dans la livraison de colis a mis en ligne une page dédiée à son petit robot. Il est équipé de quatre roues principales et de deux autres plus petites devant. Il est prévu pour rouler sur différents types de surfaces et pouvoir gravir de petites marches (un trottoir par exemple).

Selon Reuters, sa vitesse maximale serait de 16 km/h et les premiers essais en conditions réelles devraient débuter cet été.