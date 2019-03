Application News+ : Apple accusée d'enfreindre ses propres règles publicitaires

Depuis plus de 50 ans, l'Association for Computing Machinery (ACM) récompense une ou plusieurs personnes pour leur contribution au monde de l'informatique. Le prix Turing est souvent considéré comme l'équivalent d'un Nobel et son nom est évidemment un hommage à Alan Turing.

Les trois chercheurs sont récompensés en 2018 pour « leurs avancées conceptuelles et techniques qui ont fait des réseaux de neurones profonds un élément essentiel de l'informatique ».

Pour rappel, Yann LeCun est professeur à l'Université de New York et responsable de l'IA chez Facebook. Yoshua Bengio est professeur à l'Université de Montréal et directeur scientifique à Mila, l'Institut de l'intelligence artificielle du Québec. Enfin, Geoffrey Hinton est vice-président chez Google (Brain) et professeur à l'université de Toronto.

Yann LeCun est le second Français à être distingué de la sorte, après Joseph Sifakis en 2007. Nos confrères des Echos l'ont interviewé suite à cette annonce, l'occasion de revenir sur son parcours, celui de ses deux collègues et l'avenir.