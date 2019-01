Apple voit ses revenus fondre de 26,6 % en Chine

Il s'agit évidemment d'un modèle d'entrée de gamme. Il dispose d'un écran de 5" avec une définition 720p. Il est animé par un SoC Qualcomm Snapdragon 424 avec quatre cœurs à 1,4 GHz, 1 Go de mémoire vive et 8 Go de stockage.

Deux caméras de 8 et 5 Mpixels sont présentes, avec une batterie de 3 000 mAh. Android 8.1 Go Edition est donc aux commandes. Le fabricant ne donne pas plus de détails : il se contente pour l'instant d'un tweet d'annonce.

Selon WinFuture, le Redmi Go serait vendu aux alentours de 80 euros et pourrait arriver dans le courant du mois de février.