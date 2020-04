Apple se paie l’application météo Dark Sky, la version Android disparaît

L’application, disponible uniquement aux États-Unis, est maintenant la propriété d’Apple. Elle s’était fait un nom par la qualité de son interface et la précision de ses informations, avec notamment des alertes de pluie imminente (quelques minutes avant).

On ne sait pas encore ce qu’Apple compte en faire, mais puisqu’iOS propose depuis longtemps une application Météo carburant aux données de Weather Channel, on peut imaginer un remplacement et une intégration de Dark Sky.

Pour une partie des utilisateurs, cela signifie également la suppression prochaine de l’application. Les versions Android et Wear OS sont en effet arrêtées dans la foulée. Les acheteurs seront remboursés.

Elles continueront à fonctionner jusqu’au 1er juillet, tout comme le site web, qui ne restera ensuite ouvert que pour le support de l’API et l’application iOS. L’API sera entretenue jusqu’à fin 2021, après quoi les développeurs tiers l’utilisant devront trouver un autre service.