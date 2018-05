Apple rembourse 60 euros sur les batteries changées en 2017

La chute du nombre d'abonnés continue en France, malgré le discours rassurant de ses dirigeants. Et après avoir revu la grille, les offres et les décodeurs, il reste peu de marges de manœuvre.

Ainsi, il a (enfin) été décidé de proposer Canal+ à moins de 10 euros par mois (sans engagement). Cette promotion sera néanmoins réservée aux personnes de moins de 26 ans et proposée à partir de la rentrée.

L'accès se fera uniquement sur PC et tablettes via myCanal, avec une seule lecture possible en simultané. Le groupe estime ainsi « s’adresser directement aux 6 millions de 18-25 ans avec des atouts répondant spécifiquement à leurs attentes ».

Parfois présentée comme une offre « anti-Netflix », une comparaison n'est pas vraiment possible. Le service de SVOD ne propose pas de films récents ou de sport, mais bien plus de séries et dispose d'un catalogue très profond, avec une offre sur tous les écrans, dès 7,99 euros par mois. Pour trois euros de plus (soit 10,99 euros par mois) on a droit à la haute définition et à deux lectures simultanées.

Car cette offre « Jeunes » – soit un rabais de 50 % sur le tarif classique – ne contient que Canal+ la chaîne, qui reste l'offre la moins complète proposée par le groupe. La plupart des contenus nécessitent en effet un abonnement complémentaire à l'une des options : ciné/séries, famille, sport, etc.

Le français continue ainsi d'insister sur la séparation faite entre ses offres avec et sans engagement, notamment sur les appareils auxquels elles donnent accès, avec un tarif de base restant élevé pour le plus grand nombre.

Si certaines décisions récentes sont encourageantes et la modularité de l'offre intéressante, il faudra donc sans doute attendre encore quelques mois, et l'évolution du nombre d'abonnés, pour savoir si Canal compte sérieusement repenser son plus gros défaut : ses tarifs.