Apple propose aux États-Unis la mensualisation complète de son Care+

Le programme avait été lancé, arrêté, relancé puis finalement arrêté de nouveau. Désormais, Mozilla explique avoir beaucoup appris de ces phases et se sent prêt pour de nouveaux essais. Du propre aveu de l’éditeur : « la troisième fois est toujours la bonne ».

Pour inaugurer ce « reretour », il propose Firefox Private Network, un réseau privé virtuel. « FPN » s’installe comme une extension, puis bascule sur une connexion sécurisée et chiffrée via laquelle toutes les données vont transiter.

Mozilla évoque le service comme un compagnon particulièrement utile quand on utilise Firefox dans un environnement peu sécurisé comme un point d’accès Wi-Fi public. Entre autres, l’adresse IP sera ainsi masquée.

Firefox Private Network n’est pour l’instant disponible qu’aux États-Unis et ne restera probablement pas gratuit. Mozilla a déjà annoncé son intention de fournir plus un Firefox « premium » qui fonctionnerait sur une base d’abonnement et inclurait d’emblée des fonctions supplémentaires. Le VPN intégré sera sans doute l’une d’entre elles.