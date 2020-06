Apple profiterait de sa WWDC pour annoncer sa transition vers ARM

Selon Bloomberg, cette fois c’est sûr, Apple est prête à faire le grand plongeon. L’entreprise annoncerait le début de sa transition vers ARM lors de la grand-messe pour les développeurs.

Les premiers Mac équipés de SoC ARM seraient prévus pour 2021. Trois modèles seraient en préparation, initialement basés sur une évolution de la puce A14, attendue dans les iPhone 12.

Cette évolution comprendrait 12 cœurs : 8 « Firestorm » pour la pleine puissance et 4 « Icestorm » pour les tâches réclamant peu d’énergie, ou plus simplement quand la machine est sur batterie.

Apple prévoirait bien de migrer l’ensemble de ses gammes vers l’architecture ARM, y compris tous les modèles de bureau et donc le Mac Pro.

On attend de voir, car le mouvement entrainera une avalanche de questions, où deux prédomineront : les performances et l’adaptation des logiciels. La dernière transition d’Apple, du PowerPC vers l’Intel x86, avait été vite réglée (environ un an), celle-ci pourrait prendre plus de temps.

Premières réponses le 22 juin… peut-être.