Apple plancherait sur un mode « Pro » pour macOS 10.15.3

9to5mac a découvert dans l’actuelle bêta de macOS 10.15.3 un code lié à un mode « Pro » qui servirait à augmenter momentanément les performances de la machine.

Ce mode serait a priori réservé aux ordinateurs portables et lèverait les restrictions appliquées par la gestion de l’énergie, afin de débloquer le plein potentiel du processeur.

Le code est accompagné de phrases servant manifestement de mise en garde : « Les applications peuvent aller plus vite, mais l'autonomie peut être réduite et le bruit des ventilateurs augmenter », et « Dépassement de la limite de vitesse des ventilateurs ».

Ce mode pourrait ne fonctionner qu’avec les machines bénéficiant du nouveau circuit de distribution thermique, en d’autres termes le seul MacBook Pro 16" pour l’instant. Il se désactiverait automatiquement le lendemain en cas « d’oubli » par l’utilisateur.

On imagine que le mode pourrait être utile à des utilisateurs ayant besoin de finir rapidement un calcul ou une compilation. Les performances supplémentaires se feraient alors au détriment de l’autonomie (si le portable n’est pas relié au secteur) et du silence, avec des ventilateurs risquant fort d’être bruyants.