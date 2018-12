Apple Music débarque sur Alexa

Surprise, Apple ne va pas rester dans son coin avec son service de streaming musical. Un premier pas en dehors de ses propres équipements est fait avec Amazon : tous les produits Alexa vont pouvoir utiliser Apple Music.

Le lien sera actif dès le 17 décembre et devra passer par l'ajout de la skill correspondante dans l'application Alexa. Ensuite, l'utilisation se fera sous la forme « Alexa, joue With or Without You sur Apple Music ». Rien de bien compliqué en somme.

Apple a été finalement réactive, car l'API Music Skill pour Alexa n'est disponible que depuis un mois environ. Mais la société de Cupertino avait-elle vraiment le choix ?

Pas vraiment, si on considère que Spotify a déjà dégainé cette compatibilité. Les équipements Alexa sont aujourd'hui particulièrement nombreux et Apple ne pouvait ignorer un tel débouché et ne compter que sur les seules ventes de HomePod.