Apple Music a désormais sa propre skill pour Alexa

La dernière mise à jour ne propose aucune nouveauté, que des correctifs. Il est notamment question de la « réécriture d’une partie du player de la TV/VoD/Replay, ce qui devrait corriger certains problèmes de saccades en HD/HD+ ».

Pêle-mêle, on retrouve aussi une amélioration du temps de reconnexion de la télécommande et des correctifs pour les crashs lors de lecture via Airmedia, en cas d'erreur sur le code parental, pour des TV Sony (pas de son) et Toshiba (sortie de veille) et enfin pour la connexion à YouTube, Twitch, le FreeStore et les assistants vocaux.