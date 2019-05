Apple lance un « nouvel » iPod Touch

Voilà une annonce que l’on n’attendait pas, doublée d’une surprise presque de mauvais goût : un nouvel iPod Touch, avec très peu de changements.

Les seules modifications internes sont un remplacement de la vieille puce A8 par une A10 (soit le Soc de l’iPhone 5 par celui de l’iPhone 7) et l’ajout d’une capacité de 256 Go de stockage, en plus des versions 32 et 128 Go.

Pour le reste, rien ne change : écran de 4 pouces (1 136 x 640), objectifs avant et arrière de 1,2 et 8 mégapixels, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 4.1, prise jack, autonomie annoncée de 40 heures en audio et 8h en vidéo… Quant au design général, il ne bouge pas d'un iota.

Le ticket d’entrée pour cette « nouvelle gamme » ? 249 euros, soit 10 euros de plus que l’ancienne version. Les modèles 128 et 256 Go sont respectivement vendus 359 et 469 euros. Une tarification bien surprenante, et pas dans le bon sens. « Hors-sol » diraient certains.